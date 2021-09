Wegen Wildwechsel: Mann (21) mit Auto überschlagen

Gegen 2.45 Uhr am Mittwoch war der 21-Jährige mit seinem Auto auf einem unbefestigten Wiesenfeldweg in Globasnitz unterwegs. Laut seinen Angaben kam ihm plötzlich ein Wildtier entgegen. Der Mann wollte ausweichen und kam dabei links auf ein Wiesenfeld ab. Dabei habe er sich mit dem Fahrzeug überschlagen und verletzt. Selbstständig stieg er aus dem Pkw und alarmierte die Rettungskräfte. Er wurde in das LKH Wolfsberg gebracht.