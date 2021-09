Anfragen im Nationalrat nach Kür des Rektors

Die Bundes-Gleichbehandlungskommission hat in ihren Gutachten festgestellt, dass Ex-Rektor Herbert Gimpl durch die Besetzung „seines“ Jobs mit Walter Vogel „aufgrund der Weltanschauung“ diskriminiert worden sei. Gimpl gehört der SPÖ an. Das hat am Dienstag weitere Reaktionen ausgelöst. SPÖ-Klubchef Michael Lindner dankt Gimpl „für seinen Mut, gegen die Diskriminierung durch die ÖVP vor der Gleichbehandlungskommission anzukämpfen“. Und er meint: „Nicht jeder, der den langen Arm der türkisen ÖVP-Familie im Berufsleben zu spüren bekommt, wagt es sich zu wehren.“