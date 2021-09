Sechs Schulklassen sind in OÖ in Quarantäne

Nach den Gurgel-Tests am Montag wurden zwei Schulklassen in Waizenkirchen, je eine in Sipbachzell, Pregarten, Gschwandt und Linz-Kleinmünchen wieder nach Hause geschickt. Es gab positive Corona-Fälle und die Klassen hatten sich zuvor „durchmischt“, also nicht nur Frontalunterricht im Sitzen an den Plätzen gehabt. Dann ist nämlich vorgesehen, dass nur die unmittelbaren Sitznachbarn behördlich abgesondert werden. Ein Freitesten ist nach fünf Tagen möglich. Geimpfte Lehrer werden als K2 eingestuft, sind also nicht quarantänepflichtig. Wie in Bad Leonfelden, wo die Absonderung der Klasse wieder aufgehoben wurde.