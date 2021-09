Corona-Cluster in Linzer Volksschule aufgepoppt

Eine Pädagogin, die in der Nachmittagsbetreuung einer Volksschule in Linz-Urfahr arbeitet, ist Corona-positiv. Am Montag schlug daraufhin bei elf Schülern der Nasenbohrertest an. „Die Kinder wurden sofort abgeholt, unsere Contact Tracer nehmen mit den Familien Kontakt auf“, bestätigt Dietmar Nemeth, Direktor des Linzer Gesundheitsamtes. Die Kinder werden bis zum Vorliegen der PCR-Ergebnisse abgesondert. Auch Pädagogen, die nur in der Nachmittagsbetreuung arbeiten, sind den an Schulen geltenden Test-Regeln unterworfen, heißt es aus der Bildungsdirektion. Die Kontrolle liegt bei den Schulen selbst. 799 Schüler sowie 24 Lehrer wurden in der ersten Woche in OÖ positiv getestet.