Nach Unfall ging einer der Lenker einfach davon

Mutter per Handy informiert

Der 28-Jährige kam nach dem Zusammenstoß ins Schleudern und fuhr in den angrenzenden Straßengraben. Er konnte sich selbst aus seinem Fahrzeug befreien und ging zu Fuß in unbekannte Richtung davon. Der zweite Unfallsbeteiligte erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde vom Rettungsdienst in das LKH Wagna eingeliefert. Der 28-Jährige meldete sich telefonisch bei seiner Mutter und gab an, sich nur leicht verletzt zu haben und im Schock davongelaufen zu sein. Weitere Erhebungen bzw. die Einvernahme des Unfalllenkers sind noch ausständig