Demenz kostet Gesellschaft jährlich 2,6 Mrd. Euro

Geschätzt 147.000 Menschen sind in Österreich von Demenz betroffen. Daraus ergeben sich jährlich „mehr als 2,6 Milliarden Euro an Kosten für medizinische Versorgung bzw. formelle Pflege und Betreuung". Davon betragen die medizinischen Kosten rund 1,39 Milliarden Euro sowie die formellen Pflegekosten rund 1,26 Milliarden Euro. Das Risiko, an Demenz zu erkranken, steigt mit dem Alter. Parallel dazu steigt die Lebenserwartung in unserer Gesellschaft.