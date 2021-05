Ultraschalltherapie für Demenz und Parkinson

Eine besondere Rolle spielen dabei spezielle MR Bilder, die selbst sehr kleine Veränderungen erkennen lassen. Der Hirnexperte: „Jedes Gehirn ist anders! Daher müssen wir alle Patienten individuell beurteilen. Das betrifft natürlich auch die Ultraschallimpulse, die gesetzt werden. Die sichere Anwendung erfordert daher langjährige neurowissenschaftliche Erfahrung.“ TPS ist zur Therapie der Alzheimer Demenz bereits zugelassen, aber noch kein Standard. Prof. Beisteiner: „Wir befinden uns in ständiger Weiterentwicklung. Schon jetzt können wir zum Beispiel sagen, dass die Methode bei Parkinson ebenfalls geeignet ist. Aktuell laufen neben Demenz auch für Parkinson Studien.“ Der österreichische Wissenschafter wagt zudem einen Blick in die durchaus nahe Zukunft: „Geplant sind Arbeiten zur Rehabilitation bei Schlaganfall, Multipler Sklerose und Nervenschmerzen. Wir sehen außerdem beste Chancen, bei an sich Gesunden zur Verbesserung der Lebensqualität beitragen zu können - in Bezug auf Gedächtnis und Beweglichkeit!“ Bei den genannten Erkrankungen gehen Nervenzellen zugrunde. Mit Hilfe von Ultraschall kann man in alle Hirngebiete ohne Operation eindringen, diese Zellen wieder aktivieren und so die Hirnleistung verbessern.