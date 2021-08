Demenz-Kompetenzzentrum soll 2025 Pforten öffnen

Laut Schätzungen sind in Österreich 145.000 Personen an einer Form der Demenz erkrankt. Aufgrund der Stigmatisierung der Erkrankung ist aber von einer nicht unerheblichen Dunkelziffer auszugehen. Ebenso fix vorhersehbar: Die Zahl der dementen Personen wird steigen. In Oberösterreich will man dafür gerüstet sein.