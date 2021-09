Kriminelle stahlen Bargeld und Schmuck um 20.000 €

Den Tatort in Zahling, einem Ortsteil der Gemeinde Eltendorf im Bezirk Jennersdorf, hatten die Kriminellen offenbar gut ausspioniert. Als niemand daheim war, schlugen sie zu. Sie schlichen zur Seitentür und dürften mittels Nachsperre, wie es im Fachjargon heißt, in das Wohnhaus eingedrungen sein. „Weder an dieser Tür noch am Haupteingang und den Fenstern konnten Spuren eines Einbruchs sichergestellt werden“, hieß es.