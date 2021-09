Alpinisten mussten Nacht am Berg verbringen

Notruf abgesetzt

Wegen der Verletzungen und der eintretenden Dämmerung setzten die Deutschen in der Folge einen Alpinnotruf ab. Der Notarzthubschrauber „C4“ flog zum Treffauer, konnte die Bergung aber wegen der Dämmerung und der aufziehenden Nebelschwaden nicht mehr durchführen. Da eine terrestrische Bergung im brüchigen Gelände in der Dunkelheit zu gefährlich gewesen wäre und die beiden Alpinistinnen gut ausgerüstet waren - sie hatten Daunenkleidung und Rettungsdecken dabei -, wurde mit ihnen vereinbart, dass sie die Nacht im Bereich des Ostgipfels verbringen sollen und ihre Bergung dann am Sonntag erfolgen wird.