Wohnungsbrand in Krems: Mutter mit Kind im Spital

Nach einem Wohnungsbrand in Krems sind eine Mutter und ihr Kind Feuerwehrangaben zufolge am Samstag vorsorglich ins Krankenhaus in der Statutarstadt gebracht worden. Eine weitere Person hatte sich durch Löschversuche den Weg nach außen versperrt und rettete sich letztlich durch einen Sprung aus einem Fenster im Hochparterre ins Freie.