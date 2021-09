Einsatzbereit: Ein Leben im Zeichen der Feuerwehr

Großes Lob galt vor allem dem früheren Kommandanten Martin Eder und seinem Stellvertreter Georg Meinhart. Für seine Verdienste wurde Eder zum Ehrenkommandant, Meinhart zum Ehren-Oberbrandinspektor ernannt. „Wir danken für euren Einsatz“, so der neue Kommandant, Hannes Heiss. Eder und Meinhart sind rund 20 Jahre an der Spitze der Feuerwehr Leithaprodersdorf gestanden. 2019 haben sie das Amt an ihre Nachfolger übergeben.