Die Emmys werden eine „spaßige, elegante Party“

Als beste Hauptdarstellerinnen in der Kategorie Mini-Serie für einen Emmy nominiert sind Michaela Coel in „I May Destroy You“, Cynthia Erivo in „Genius: Aretha“, Elizabeth Olsen in „WandaVision“, Anya Taylor-Joy in „The Queen‘s Gambit“ und Kate Winslet in „Mare of Easttown“.

