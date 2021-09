Mann (36) hatte sich Brennstoff bereits besorgt

Neue Erkenntnisse im Fall jenes 36-Jährigen, der am Donnerstag in Vorarlberg damit drohte, sich selbst anzuzünden. Der 36-Jährige aus Pakistan, der nach intensiver Fahndung an einer Tankstelle verhaftet werden konnte, schien es mit seiner Drohung, sich selbst anzuünden zu wollen, sehr ernst gemeint zu haben ...