Eigener Aktionsplan soll die Drogenflut stoppen

Mit den Schlagworten „Vorsorge, Versorgung und Verfolgung“ lässt sich der Aktionsplan zusammenfassen. Dabei soll schon im Kindergarten mit der Suchtprävention begonnen werden, so Haberlander. Außerdem laufen zwei Studien: eine zu den Auswirkungen der Corona-Krise auf Suchterkrankungen am KUK, in der zweiten werden Jugendlicher zum altersspezifischen Suchtverhalten befragt.