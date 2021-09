Mann (78) krachte mit Fahrrad in Klein-Lkw

Zu Boden gestürzt und verletzt hat sich der 78-jährige Radfahrer, als er in den Klein-Lkw krachte. Der 21-jährige Lenker des Fahrzeugs wollte auf der Klagenfurter Straße in Moosburg bei der Brauhausgasse rückwärts einfahren und hielt zu diesem Zweck das Fahrzeug an. Der Moosburger reagierte zu spät und fuhr dem Fahrzeug auf.