Wr. Neustadt greift in der Königsliga an

Bei der Königsliga-Premiere trifft der Bundesliga-Meister heute (ab 17.30) in Gruppe D auf Gastgeber Starr, morgen (13) auf Marpex (Sp), und am Freitag (13) auf Prag. „Eine harte Gruppe. Vor allem die Tschechen schätze ich sehr stark ein. Sie haben ein paar internationale Top-Stars in ihren Reihen.“