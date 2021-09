ÖAMTC: Wir haben CO2-Steuer schon seit 10 Jahren!

„Konsumenten durch MöSt benachteiligt“

Seinen Wunsch will der Club explizit als Minimalforderung verstanden wissen, denn eigentlich stelle die Mineralölsteuer (MöSt) als gesamtes eine treffsichere CO2-Abgabe dar: Jene, die mehr fahren und damit mehr CO2 erzeugen, bezahlen auch mehr. „Doch anstatt die MöSt als CO2-Steuer in Höhe von 162 Euro pro Tonne CO2 für Diesel bzw. 226 Euro pro Tonne CO2 für Benzin anzuerkennen, diskutiert die österreichische Politik nunmehr weitere Belastungen für Konsumenten. Industrie und Energieerzeuger zahlen demgegenüber mittels Zertifikate-Handel derzeit lediglich etwas über 60 Euro je Tonne CO2“, so Wiesinger. Dadurch sei die finanzielle Belastung für Konsumenten in diesem Zusammenhang bereits jetzt fast viermal so hoch wie für andere Emittenten.