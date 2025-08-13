Palace-Fans nach Eklat: „Schlechte Organisation!“

Fans von Crystal Palace haben sich nach dem Eklat im Community Shield gegen Liverpool zur Wehr gesetzt. Nachdem einige Anhänger des Teams von Trainer Oliver Glasner die Schweigeminute für Diogo Jota gestört hatten, machen die Londoner nun die „schlechte Organisation“ dafür verantwortlich.
„Es stand nichts im Programm. Es stand nirgendwo etwas darüber“, erklärt Peter Saysell, stellvertretender Vorsitzender der Crystal Palace Independent Supporters Association (CPISA). Die Gedenkminute für den tödlich verunglückten Liverpool-Profi hätten die Londoner nicht bewusst stören wollen.
Aufgrund einer Panne im Ticketing-System hätten zahlreiche Palace-Anhänger lange in der Hitze auf ihren Einlass warten müssen. Daraus sei schließlich Unruhe entstanden, da sich viele Fans empört über die Situation gezeigt hätten.
„Es tut uns leid“
Von der Aktion für Jota hätte man da nichts gewusst. „Vor dem Spiel wurde nichts über die Kranzniederlegung oder die Schweigeminute gesagt, sodass alle davon überrascht wurden.“ Der Vorfall hatte nach dem Triumph der Mannschaft von Oliver Glasner für Aufregung gesorgt.
Auf X meldete sich nun auch eine weitere Fangruppierung zu Wort und erklärte: „Ein Wort zum Vorfall um Jota. Viele unserer Fans hatten Schwierigkeiten, ins Stadion zu kommen. Die Ordner waren völlig überfordert. Einige kamen rein, ohne zu wissen, was los war. Wir können uns nur entschuldigen. Es ist sehr bedauerlich, was passiert ist, und es tut uns leid.“
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.