Ärger für Glasner-Klub

Palace-Fans nach Eklat: „Schlechte Organisation!“

Fußball International
13.08.2025 14:12
Die Anhänger von Crystal Palace setzen sich nach dem Eklat rund um das Liverpool-Match zur Wehr.
Die Anhänger von Crystal Palace setzen sich nach dem Eklat rund um das Liverpool-Match zur Wehr.(Bild: AP/Associated Press)

Fans von Crystal Palace haben sich nach dem Eklat im Community Shield gegen Liverpool zur Wehr gesetzt. Nachdem einige Anhänger des Teams von Trainer Oliver Glasner die Schweigeminute für Diogo Jota gestört hatten, machen die Londoner nun die „schlechte Organisation“ dafür verantwortlich. 

„Es stand nichts im Programm. Es stand nirgendwo etwas darüber“, erklärt Peter Saysell, stellvertretender Vorsitzender der Crystal Palace Independent Supporters Association (CPISA). Die Gedenkminute für den tödlich verunglückten Liverpool-Profi hätten die Londoner nicht bewusst stören wollen. 

Aufgrund einer Panne im Ticketing-System hätten zahlreiche Palace-Anhänger lange in der Hitze auf ihren Einlass warten müssen. Daraus sei schließlich Unruhe entstanden, da sich viele Fans empört über die Situation gezeigt hätten.

„Es tut uns leid“
Von der Aktion für Jota hätte man da nichts gewusst. „Vor dem Spiel wurde nichts über die Kranzniederlegung oder die Schweigeminute gesagt, sodass alle davon überrascht wurden.“ Der Vorfall hatte nach dem Triumph der Mannschaft von Oliver Glasner für Aufregung gesorgt. 

Oliver Glasner
Oliver Glasner(Bild: GEPA)

Auf X meldete sich nun auch eine weitere Fangruppierung zu Wort und erklärte: „Ein Wort zum Vorfall um Jota. Viele unserer Fans hatten Schwierigkeiten, ins Stadion zu kommen. Die Ordner waren völlig überfordert. Einige kamen rein, ohne zu wissen, was los war. Wir können uns nur entschuldigen. Es ist sehr bedauerlich, was passiert ist, und es tut uns leid.“

