Museum gestoppt! Sorge um Witwe von Karel Gott!

„Gottland“ musste schließen

Mehr als 50 Millionen verkaufte Platten Karel Gott wurde mit Hits wie „Biene Maja“, „Lady Carneval“ und „Einmal um die ganze Welt“ berühmt. Er stand mehr als sechs Jahrzehnte lang auf der Bühne und verkaufte im Laufe seiner Karriere Schätzungen zufolge mehr als 50 Millionen Tonträger. Bereits von 2006 bis 2009 hatte es unter dem Namen „Gottland“ ein Museum über das Leben und Werk des Sängers in Jevany bei Prag gegeben, das aber aus Rentabilitätsgründen schließen musste.