CO2-Steuer: Wer wird wie viel bezahlen?

Mit 1. Jänner soll es auch in Österreich eine CO2-Steuer geben. Über die konkrete Ausgestaltung hüllt sich die Regierung noch in Schweigen. Doch was wird das kosten? Und bekommen die Menschen im Gegenzug Erleichterungen? Es gibt aktuelle Zahlen aus anderen Ländern. Und Forderungen sowie Einschätzungen.