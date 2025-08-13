Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Bau an Landesgrenze

Mega-Gewächshaus soll Versorgungslücken schließen

Burgenland
13.08.2025 14:01
Mit kleinen, privaten Gewächshäusern hat die geplante Anlage nichts mehr gemein.
Mit kleinen, privaten Gewächshäusern hat die geplante Anlage nichts mehr gemein.(Bild: Tröster Andreas)

Im burgenländisch-steirischen Grenzbereich entsteht auf 18 Hektar Fläche eine Anlage zur Obst- und Gemüseproduktion. Damit sollen Versorgungslücken geschlossen werden.

0 Kommentare

Betreiber ist die Frutura Obst & Gemüse Kompetenzzentrum GmbH, ein führendes österreichisches Unternehmen im Bereich der nachhaltigen Obst- und Gemüseproduktion. Das Großprojekt umfasst eine Gesamtinvestition von 92 Millionen Euro. Standort ist das steirische Neudau-Burgau, gleich an der Landesgrenze zum Burgenland.

18 Hektar Fläche geplant
Die erste Bauphase soll bis Anfang 2027 abgeschlossen sein und eine Fläche von zehn Hektar umfassen. Bis 2028 sollen weitere acht Hektar dazukommen. Die Flächen werden von Alexander Kottulinsky (Kotax Farm & Forestry) zur Verfügung gestellt. Bis zu 250 neue Arbeitsplätze sollen durch das Projekt im Endausbau entstehen.

Das Gewächshaus soll ganzjährig Obst und Gemüse liefern.
Das Gewächshaus soll ganzjährig Obst und Gemüse liefern.(Bild: Kärntner Gärtnereien)

Geplant ist, die Anlage mittels Geothermie zu beheizen. „Ziel ist es, durch den Einsatz erneuerbarer Energie aus bis zu 2900 Meter tiefen Geothermiebohrungen eine ganzjährige, nachhaltige Obst- und Gemüseproduktion zu ermöglichen – und damit auch einen Beitrag zur Schließung bestehender Versorgungslücken in Österreich zu leisten“, teilt das Unternehmen mit.

Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit im Fokus
Auch Manfred Hohensinner und Katrin Hohensinner-Häupl, Geschäftsführer der DOL Group, betonen: „Die Schonung unserer Umwelt und der zur Verfügung stehenden Ressourcen ist durch den Einsatz der Geothermie als idealer Energieträger bestens gewährleistet. So gehen nachhaltige Lebensmittelproduktion und wirtschaftliche Entwicklung bestmöglich Hand in Hand.“ Die DOL Group ist Gesellschafter der Projektgesellschaft.

Aufwertung des Standortes
Die beiden Gemeinden Neudau und Burgau sollen mit Erdwärme versorgt werden, eventuell auch das burgenländische Stegersbach. Die Bürgermeister der zwei steirischen Orte rechnen jedenfalls mit mehr Zuzug und einer Aufwertung des Wirtschaftsstandortes durch das Gewächshausprojekt.

Porträt von Burgenland-Krone
Burgenland-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Burgenland Wetter
Eisenstadt
18° / 34°
Symbol wolkenlos
Güssing
15° / 33°
Symbol wolkenlos
Mattersburg
15° / 33°
Symbol wolkenlos
Neusiedl am See
17° / 33°
Symbol wolkenlos
Oberpullendorf
15° / 33°
Symbol wolkenlos

krone.tv

Flüchtlingskrise
Vom Willkommensklatschen zur großen Ernüchterung
Dwayne „The Rock“ Johnson ist ab sofort in Wien – zumindest in Wachsform.
„Ein Phänomen“
Dieser Hollywood-Star ist im Prater zu bestaunen
Notfall im Flugzeug:
So trainieren Flugbegleiter für den Ernstfall
Der palästinensische Botschafter in Wien, Salah Abdel Shafi
Appell an Regierung
Palästina-Botschafter: „Position überdenken“
Reine Schikane?
Designer-Outlet leidet unter Grenzkontrollen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Salzburg
Als Silvia Schneider kam, stand der Betrieb still
153.808 mal gelesen
Silvia Schneider in einer roten Traumrobe
Salzburg
Alko-Fahrt: Bürgermeister tritt nach Unfall zurück
139.624 mal gelesen
In der Gemeinde Hof herrscht wieder einmal Unruhe.
Oberösterreich
Kult-Rotlicht-Legende: „Wir hatten ’ne geile Zeit“
114.611 mal gelesen
Eifersucht zwischen Ginger Costello, ihrem Ex, Bert Wollersheim und Freund Lukas (li.) gibt es ...
Außenpolitik
Orbán sicher: „Russland hat diesen Krieg gewonnen“
1437 mal kommentiert
Im vergangenen Jahr besuchte Orbán den Kremlführer in Moskau.
Außenpolitik
Trump/Putin: Europa fürchtet „gefährliche Fakten“
1335 mal kommentiert
Europa und die Ukraine fürchten, dass Trump mit Putin Fakten schafft.
Innenpolitik
„Was ich mir sicher nicht umhängen lasse …“
1082 mal kommentiert
Leonore Gewessler im ORF-Sommergespräch mit Klaus Webhofer
Mehr Burgenland
Moses & Anna reisen
„Rückenwind“ lädt zum Sommerkino ins Schlossahaus
Große Feier
40 Jahre Ruckendorfer: Jubiläum für Genusskultur
Krone Plus Logo
Neo-Parndorfer
Beim Kicken gab Bubalovic dem Papa einen Korb
Krone Plus Logo
Genuss trotz Handicap
Warum blinder Belgier immer nach Österreich kommt
Karner an der Grenze
„Wollen illegale Migration gegen null drängen“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf