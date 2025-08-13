Mega-Gewächshaus soll Versorgungslücken schließen

18 Hektar Fläche geplant

Die erste Bauphase soll bis Anfang 2027 abgeschlossen sein und eine Fläche von zehn Hektar umfassen. Bis 2028 sollen weitere acht Hektar dazukommen. Die Flächen werden von Alexander Kottulinsky (Kotax Farm & Forestry) zur Verfügung gestellt. Bis zu 250 neue Arbeitsplätze sollen durch das Projekt im Endausbau entstehen.