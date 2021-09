Lack mehrerer Fahrzeuge in Osttirol zerkratzt

Die bislang noch unbekannten Täter haben am vergangenen Sonntag in der Zeit von 15 bis 19 Uhr in der Florianistraße in Debant ihr Unwesen getrieben. „Der Lack bei zumindest acht Autos wurde auf noch unbekannte Weise zerkratzt“, berichtet ein Polizist. Die Höhe des dadurch entstandenen Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt.