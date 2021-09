Vermeintlichem Soldaten gesamtes Geld überwiesen

Gesamtes Erspartes überwiesen

Die Frau überwies daraufhin in mehreren Tranchen ihr gesamtes Erspartes, was mehrere Zehntausend Euro ausmachte, auf unterschiedliche Konten in Deutschland. Erst als sich die Geschädigte wegen einer Hilfestellung bei der Übersetzung einer E-Mail an eine Bekannte wandte und diese sie auf die betrügerische Absicht aufmerksam machte, flog der Schwindel auf und die Mittelkärntnerin erstatte Anzeige.