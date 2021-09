Startnummer-Irritation kein Hemmschuh für Ayodeji

So „musste“ der Fußacher am Samstag beim prestigeträchtigen „Golden Roof“-Einladungsevent in der Innenstadt von Innsbruck mit einer Nummer antreten, auf der „Ayodeij“ zu lesen war - das „j“ und das „i“ also vertauscht wurden. Der EYOF-Sieger von 2019 nahm es aber mit Humor, freute sich darüber, überhaupt dabei sein zu dürfen.