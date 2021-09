Positive Bilanz nach dem heurigen Harley-Treffen

Bei Schwerpunktkontrollen, bei denen die Verkehrssicherheit der Motorräder überprüft und Lärmmessungen durchgeführt wurden, gab es auch nur wenige Übertretungen. „Fünf Führerscheine wurden wegen Alkohol am Steuer abgenommen. Am Abend trafen sich die Biker vor allem in Egg am Faaker See und in Velden“, ergänzt Sandrieser. Die dadurch entstandene Verlagerung der Menschenmassen führte bei Motorrad-Lenkern aber zu Unverständnis: „Das Harley-Village wurde verboten, aber in Velden war es gedrückt voll“, so der Tenor.