67.000 Schüler starten ins neue Schuljahr

Die Ferien sind vorbei. Jetzt hoffen die Kinder, Eltern und Lehrer zusammen auf ein relativ normales Schuljahr. In Kärnten starten heute allein 5702 Taferlklassler in einen neuen Lebensabschnitt. Auch in diesem Schuljahr wird das Thema Corona wohl den Ton angeben. Mit den vielen Regeln und Vorkehrungen dafür sind aber nur sehr wenige zufrieden.