Gedenkstein für Opfer des Nationalsozialismus

Mit dem Denkmal soll an das Schicksal der vielen Roma in Stegersbach erinnert werden, die von den Nationalsozialisten getötet wurden. „Das Jahr 2021 ist ein ganz besonderes Jahr - wir feiern 100 Jahre Burgenland. In diesem Zusammenhang dürfen wir das dunkelste Kapitel unserer Geschichte nicht ausblenden“, betonte Schneemann. Es sei wichtig, sich mit der Vergangenheit auseinanderzusetzen.