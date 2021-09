„Eine Impfpflicht muss man zu Ende denken“

„Jeder Stich ist ein Erfolg“, hat Gesundheitslandesrätin Leja gesagt. Wenn das so ist, dann werden wir in Tirol ja noch viele Erfolge feiern, denn wir haben noch überdurchschnittlich viele, die gestochen werden müssen. Was halten Sie von Impf-Lotterien, sprich finanziellen Anreizen für Impfunwillige?

Ich kann wenig damit anfangen, dass Geld oder Geschenke zur Verfügung gestellt und an jene verteilt werden, die sich jetzt impfen lassen. Was denken sich alle anderen, die sich schon impfen haben lassen? Das ist nicht sinnvoll. Landesrätin Leja hat natürlich mit einem recht: Jeder Stich, der verabreicht wird, ist ein Schritt in die richtige Richtung.