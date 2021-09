„Mit Milch muss man umgehen wie mit einem Poppele“

Beginn um 4 Uhr

„Ein Tag auf der Sporer Alpe beginnt um vier Uhr am Morgen“, erzählt Melanie, die sich diskret im Hintergrund hält. In der Nebensaison arbeitet sie als Kellnerin im Tal. „Um fünf wird gemolken. Dann kommt die Milch in die Holzzuber, damit sie säuern kann. Mit dem abgeschöpften Rahm machen wir Butter.“ Am Abend beginnt dasselbe Spiel von vorn. Da gibt es keinen Samstag oder Sonntag. „Nur am Nachmittag haben wir etwas Ruhe, wenn nicht gerade viele Wanderer unterwegs sind.“ Das gesagt, reißt just in dem Moment ein deutscher Tourist die Tür zur Sennerei auf und fragt ohne zu grüßen: „Kann man hier essen?“ So etwas stört Lukas ungemein. Das macht ihn wirklich fuchsig, wenn die Leute wie selbstverständlich zur Tür hereinkommen. „Früher hat man noch angeklopft, kann ich mich erinnern.“