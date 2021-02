Tanken wir bald Wasserstoff als Paste aus Tuben?

Dieser Aufwand könnte jedoch mit einer Entwicklung des Fraunhofer Instituts für Fertigungstechnik und Angewandte Materialforschung IFAM in Dresden unnötig werden. Eine als „Powerpaste“ auf Magnesiumhydrid basierende und an einen Kuchenteig erinnernde flexible Masse kann Wasserstoff auf sichere Weise chemisch speichern, einfach transportieren und ohne teure Tankstellen-Infrastruktur an den Endverbraucher gelangen.