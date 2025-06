Diebischer Pfleger schwänzte erneut den Prozess

Auf das Erscheinen des kriminellen Pflegers gehofft hatte Richter Martin Mitteregger schon in der ersten Verhandlung Ende Mai. Doch kurz vor Prozessauftakt ließ der 24-jährige Rumäne den Herrn Rat wissen, dass er beruflich in Deutschland zu tun habe und unabkömmlich sei. Sein Versprechen, beim nächsten Verhandlungstermin am 16. Juni in Feldkirch aufzukreuzen, hielt er allerdings nicht ein.