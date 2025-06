Flucht mit 240 km/h: Lenker will Polizei abdrängen

Mehrere Streifen hinter Lenker her

Bei der Abfahrt Vorchdorf verließ er mit seinem Pkw die Autobahn und fuhr in weiterer Folge wieder auf die A1 in Richtung Wien auf. „Dabei kam es wieder zu diversen Verwaltungsübertretungen und zu Gefährdungen anderer Verkehrsteilnehmer“, so die Polizei in einer Aussendung. Bei einem Überholmanöver wurden zwei Reifen in Mitleidenschaft gezogen. Mittlerweile beteiligten sich an den Anhalteversuchen mehrere Polizeistreifen.