Überraschung! Belgien-Meister holt ÖFB-Stürmer

27 Tore in 76 Spielen für Olimpija Ljubljana

Der Flügelstürmer hatte im März dieses Jahres sein Debüt im ÖFB-Team gegeben. Für Ljubljana erzielte er in den zwei Saisonen, in denen er beim Hauptstadt-Klub spielte, 27 Tore in 76 Spielen. In der abgelaufenen Saison war er in fast jedem zweiten Liga-Spiel erfolgreich. Interesse an Florucz wurde auch dem Hamburger SV nachgesagt.