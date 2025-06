River Plate – Urawa Red Diamonds ab 21 Uhr LIVE

River Plate nimmt dank seiner Position als bestplatziertes, teilnahmeberechtigtes Team im CONMEBOL-Vierjahresranking zum dritten Mal an der Klub-Weltmeisterschaft teil. Ihr bislang bestes Ergebnis war der zweite Platz im Jahr 2015. Mit elf aufeinanderfolgenden Teilnahmen an der Copa Libertadores - davon zehnmal in Folge mindestens im Achtelfinale – zeigen sie ihre Konstanz auf kontinentaler Ebene. Die Mannschaft aus Buenos Aires ist in Top-Form und hat nur eines der letzten 17 Spiele verloren (9 Siege, 7 Unentschieden).