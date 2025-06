Abschied im Grazer Dom: „Amoi seg‘ ma uns wieder“

Exakt eine Woche ist es her, dass der Amoklauf am BORG Dreierschützengasse zehn unschuldige Menschenleben forderte. Am Dienstagabend versammelten sich Trauernde aller Religionen zur letzten offiziellen Gedenkfeier im Grazer Dom. Zum Abschluss des gemeinsamen Gottesdienstes spielte Andreas Gabalier das Lied, das seiner Schwester und seinem Vater gewidmet ist.