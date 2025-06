Trump droht Ajatollah: „Wir wissen, wo er ist“

In einem ZDF-Interview am Rande des G7-Gipfels in Kanada erklärte der deutsche Regierungschef, er habe „größten Respekt davor, dass die israelische Armee den Mut dazu gehabt hat, die israelische Staatsführung, den Mut dazu gehabt hat, das zu machen“. „Wir hätten sonst möglicherweise Monate und Jahre weiter diesen Terror dieses Regimes gesehen und dann möglicherweise noch mit einer Atomwaffe in der Hand“, so Merz weiter. Gegenüber der ARD brachte der CDU-Chef seine Hoffnung nach einem baldigen Ende des Mullah-Regimes zum Ausdruck: „Wir haben es hier mit einem Terrorregime zu tun, nach innen wie nach außen. Es wäre gut, wenn dieses Regime an sein Ende käme.“