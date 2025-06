Mafia-Verbindung! 10 Jahre Haft für Hooligan-Chefs

Fehden unter Hooligan-Gruppen in Mailand keine Seltenheit

Das Opfer war ebenfalls Teil der Fan-Szene und laut Medienberichten zudem Mitglied einer der mächtigsten Familien der ‘Ndrangheta, der Mafia in der süditalienischen Region Kalabrien. Fehden unter rivalisierenden Hooligan-Gruppen in Mailand sind keine Seltenheit, dasselbe gilt für die Unterwanderung von Fan-Gruppierungen durch die Mafia.