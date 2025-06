Rundschreiben: Strenge Kreditregeln sollen bleiben

Schlechte Nachricht für Häuslbauer – als die FMA das Ende der KIM-Verordnung in Aussicht stellte, atmeten viele auf, doch ein geplantes Rundschreiben, das der „Krone“ vorliegt, zeigt: Die Behörde will weiter auf den Regeln beharren und legt als Richtschnur die bisherigen Eckpunkte fest. Am Dienstag endete die Begutachtung des „Konsultationsentwurfs“. Änderungen sind möglich, grundlegend dürfte sich aber kaum etwas ändern, die Linie der Aufsicht steht wohl ohnehin fest.

Bisherige Regeln künftig als dringende Empfehlung

Weiterhin sollen 40 Prozent des Einkommens maximal für die Kreditrate verwendet werden. Zudem darf die sogenannte Beleihungsquote höchstens 90 Prozent betragen – das heißt, maximal 90 Prozent des Immobilienwerts soll der Kredit ausmachen. Und das Darlehen soll höchstens 35 Jahre laufen. Diese Regeln galten seit Einführung der KIM-Verordnung.