Hypercar soll den Weg für Wasserstoffautos ebnen

Im westlich von Birmingham gelegenen Technologie-Campus Mira hat sich mit Viritech ein weiteres Start-up angesiedelt, das bei der Elektrifizierung von Autos künftig eine Rolle als Komponentenhersteller speziell für Brennstoffzellenanwendungen spielen will. Um zu demonstrieren, welche Möglichkeiten in der Technik stecken, will das Start-up in zwei Jahren ein 750 kW/1020 PS starkes Hypercar namens Apricale auf den Markt bringen - auf 25 Exemplare limitiert und über zwei Millionen Euro teuer.