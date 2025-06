Schellhorn als Betreiber von Skirestaurant geführt

Betreibt der Staatssekretär ein Skirestaurant?

Das wurde zumindest im parlamentarischen Unvereinbarkeitsausschusses so festgehalten. In einer Sitzung am Montag rückte das Skirestaurant Angertal 1180 in Bad Hofgastein in den Fokus. Im Wirtschafts-Compass wurde Schellhorn zumindest am Montag noch als Inhaber geführt, und sogar auf der Homepage wurde der Staatssekretär am Dienstag noch als Betreiber angeführt.