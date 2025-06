Lukas Weißhaidinger mit 64,71 Metern im Kommen!

Sensation an der Spitze

An der Spitze gab es bei diesem zur World Athletics Continental Tour Gold zählenden Meeting einen sensationellen Fight! Der Slowene Kristjan Ceh gewann mit 70,61 Metern vor dem Australier Matt Denny (70,52 Meter) und Schwedens Star Daniel Stahl (70,19 Meter). Damit übertrafen erstmals überhaupt – abgesehen von den Bewerben auf der extrem windbegünstigten Anlage von Ramona (USA) – in einem Wettkampf gleich drei Diskuswerfer die 70-Meter-Marke. Turku erlebte damit also ein Stück Leichtathletik-Geschichte. Schon jetzt ist es ohnehin eine furiose Saison im Diskuswurf der Männer! Weißhaidinger will sich langsam, aber sich bis zur WM in Tokio im September in Höchstform bringen …