Apple muss Rückschlag gegen Epic Games einstecken

Urteil für Apple ein Erfolg

Apple interpretierte das Urteil trotz der einstweiligen Verfügung als Erfolg. „Heute hat das Gericht bestätigt, was wir schon immer wussten: Der App Store verstößt nicht gegen das Kartellrecht.“ Das Gericht habe auch festgestellt, dass „Erfolg nicht illegal“ sei. „Apple ist in jedem Segment, in dem wir tätig sind, einem harten Wettbewerb ausgesetzt, und wir glauben, dass sich Kunden und Entwickler für uns entscheiden, weil unsere Produkte und Dienstleistungen die besten der Welt sind.“ Man werde sich weiter dafür einsetzen, dass der App Store ein sicherer und vertrauenswürdiger Marktplatz sei.