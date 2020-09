Epic will „Fortnite“ zurück in App Store klagen

Bei Apple bleibt man trotzdem hart. In einem Statement erklärt der iPhone-Konzern: „Auch wir sind enttäuscht darüber, dass wir den Account von Epic Games im App Store terminieren mussten. Das Gericht hat Epic empfohlen, sich an unsere App-Store-Richtlinien zu halten, während der Fall verhandelt wird - Richtlinien, an die sie sich ein Jahrzehnt hielten, bevor sie diese Situation erzeugt haben. Epic hat sich geweigert, übermittelte stattdessen wiederholt ‚Fortnite‘-Updates, die gegen die Richtlinien verstoßen. Das ist nicht fair den anderen Entwicklern gegenüber. Wir hoffen, in Zukunft wieder zusammenarbeiten zu können, aber leider ist das derzeit nicht möglich.“