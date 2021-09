Auf Quarantäne gepfiffen? „Meine Nachbarn lügen“

Ausgerechnet am Ostersonntag griff die damals am Coronavirus infizierte Saunawartin zum Werkzeug und bohrte vier Löcher in eine Wand. Als eine Nachbarin daher an der Tür läutete, um sich zu beschweren, öffnete die 32-Jährige trotz Absonderungsbescheid und soll dabei nicht einmal eine Maske getragen haben.