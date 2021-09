Personalmangel spitzt sich bis 2026 weiter zu

Diskussion um Integrationspolitik

Auch in der Integrationspolitik seien neue Wege notwendig, etwa durch Änderungen an der Rot-Weiß-Rot-Karte, die Nicht-Österreichern den Zugang zum Arbeitsmarkt oder einer Ausbildung ermöglicht. „Dass ein gesichertes Einkommen in Höhe des Ausgleichszulagenrichtsatzes, das sind rund 1000 Euro, nachgewiesen werden muss, ist für Lehrlinge oder Teilzeitbeschäftigte, die sich fortbilden, oftmals ein K.O.-Kriterium“, so Luger.