Bei Überholmanöver Pkw touchiert: Biker verletzt

In Krankenhaus geflogen

„Der Biker konnte einen Sturz vermeiden und sein Zweirad auf einen zirka 300 Meter entfernten Parkplatz lenken. Durch den Zusammenstoß mit dem Auto erlitt der 28-Jährige aber Verletzungen unbestimmten Grades“, schildert ein Polizist. Der Mann wurde in weiterer Folge mit dem Rettungshubschrauber RK1 in das LKH Villach geflogen.