Das sind die schnellsten Android-Smartphones

Samsung nicht in den Top Ten

Der aus Südkorea stammende Marktführer Samsung schafft es nicht in die August-Bestenliste. Sein schnellstes Smartphone, das Galaxy S21 Ultra 5G, landet in der weltweiten Benchmark-Rangliste auf Platz zwölf, gefolgt vom Galaxy Z Fold3 5G. Huawei, bis vor wenigen Monaten noch die Nummer zwei am Markt, findet sich mit seinem Huawei Mate 40 Pro gar erst auf Rang 30 der Schnellstenliste.