„Music in the city“ begeistert das Publikum

Corona-konformes Programm

„Die Schanigärten waren voll. Die Besuchszahlen haben unsere Erwartungen mehr als erfüllt“, freut sich Bürgermeister Thomas Steiner. Das Programm wurde an die geltenden Corona-Bestimmungen angepasst. In enger Abstimmung mit den Gastronomen in der Fußgängerzone wurde auch ein kulinarisches Konzept erarbeitet. „Die Gastronomie hat enorm von den Veranstaltungen profitiert. Wir haben explizit auf externe Angebote verzichtet, um unsere Wirte in dieser wirtschaftlich schwierigen Zeit zu unterstützen“, so Steiner.