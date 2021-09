USA: Mädchen (6) stirbt in Action-Fahrgeschäft

30 Meter fällt die Sitz-Plattform des Fahrgeschäfts „The Haunted Mine Drop“ im US-Bundesstaat Colorado in die Tiefe - im freien Fall direkt in einen Berg hinein. Für ein sechsjähriges Mädchen endete eine Fahrt am Sonntag allerdings tödlich. Sie erlitt während der Fahrt „schwere Verletzungen“, wie es hieß. Der Park wurde vorübergehend geschlossen, die Polizei ermittelt.